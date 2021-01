Dal Canto: dare continuità ai risultati positivi

Vigilia della trasferta al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco ed il tecnico amaranto Alessandro Dal Canto risponde alle domande dei giornalisti. Anche oggi i sostenitori amaranto sono stati vicini alla squadra, assistendo in centinaia all’allenamento in Borgo: “Fa piacere sentire che i tifosi sono con noi. Il fatto che anche oggi, dopo il pre gara con l’Albinoleffe, ci sia stata questa manifestazione di affetto è molto positivo. Per i calciatori avere un supporto di questo genere è molto bello. E’ stata una forte iniezione di adrenalina che, speriamo, domani, di trasformare in energia positiva”.

Il Livorno viene da due risultati positivi: “Cercheremo di dare continuità ai risultati utili consecutivi fatti. Non abbiamo fatto niente di eccezionale, ma per la situazione in cui siamo, le ultime partite ci hanno dato morale ed una prospettiva migliore di quella di qualche giorno fa”. L’arrivo dei nuovi acquisti: “Mazzarani potrà essere subito in campo. E’ un giocatore esperto che riuscirà a dosare le sue forze. Di solito la prima partita, mentalmente, è sempre più facile, sono certo che farà una buona prestazione. Il fatto che ci abbia aspettato in questi mesi mostra la serietà del ragazzo e l’importanza di una piazza come la nostra”. Sull’ex Crotone e Catanzaro: “Evan’s l’ho incontrato da avversario quando era al Gozzano, gioca da quinto di centrocampo. Noi abbiamo questa identità tattica e lui può stare bene nel nostro modulo, è un piede mancino e potrà tornarci molto comodo”.

Sulla formazione: “Sosa e Nunziatini sono recuperati. Davanti ci sarà Mazzarani, molto probabilmente con Canessa. Pallecchi è pronto, vedrò cosa decidere all’ultimo”.

Il gruppo sembra più conscio delle sue forze e del fatto che la lotta per non retrocedere non consente distrazioni: “Per impegno la squadra è stata sempre presente. Oggi siamo più consapevoli dell’atteggiamento da avere: giocare sempre come se fosse una finale. Ogni partita deve essere come un’ultima spiaggia, ci sono ancora 18 incontri, ma siamo più responsabilizzati sul fatto che c’è da lottare su ogni pallone per salvare la categoria. Tutte le gare devono essere come un’ultima spiaggia, sempre massima attenzione”.

L’avversario: “Il Lecco è stato costruito per stare in alto, ha molte alternative in tutti i reparti. Non deve ingannare se ultimamente ha fatto qualche pareggio. Noi andiamo a giocarci la nostra partita come sabato scorso”. (p.nacarlo)

L’articolo Dal Canto: dare continuità ai risultati positivi proviene da Livorno Calcio.