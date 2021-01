Amaranto in campo mattina e pomeriggio per continuare la preparazione in vista della trasferta di Lecco. Nella prima seduta lavoro di atletica ed in palestra. Durante il secondo allenamento invece, esercizi di tattica e partitella. Dopo l’infortunio di sabato è fermo Sven Braken, che sta svolgendo alcuni esami specifici seguito dallo staff medico del dott. Donadei.

Lecco-Livorno sarà diretta da William Villa di Rimini. Assistenti Catani e Colavito. IV uomo Burlando. (p.nac)

L’articolo Due allenamenti. Arbitrerà Villa proviene da Livorno Calcio.