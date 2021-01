Rifinitura pre Albinoleffe. I convocati

Amaranto in campo nel pomeriggio, sotto una leggera pioggia, sul sintetico di Borgo per l’ultima rifinitura pre gara con l’Albinoleffe di domani al “Picchi”. Mister Dal Canto ha provato diversi schemi ed ha svolto alcuni esercizi tattici. Nel finale tiri in porta. Tra i convocati per domani anche Leon Cremonini, attaccante classe 2002, avrà la maglia numero 20.

Anticipo: Lecco-Livorno, valida per la 21a giornata, è stata anticipata a Sabato 30 Gennaio alle ore 15. (p.nac)

Questi i 19 convocati per Livorno-Albinoleffe

Portieri: Stancampiano, Neri, Matysiak

Difensori: Deverlan, Gemignani, Morelli, Marie Sainte, Parisi, Sosa

Centrocampisti: Bussaglia, Haoudi, Irace, Pecchia, Piccoli

Attaccanti: Braken, Caia, Canessa, Cremonini, Pallecchi