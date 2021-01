Amaranto in campo oggi pomeriggio al centro Coni di Tirrenia per iniziare la preparazione in vista della gara di Sabato all’Ardenza contro l’Albinoleffe. La seduta è iniziata con alcuni schemi ed esercizi di tattica, a seguire corsa con e senza il pallone. Domani doppio allenamento diviso tra mattina e pomeriggio.

Livorno-Albinoleffe sarà diretta da Luca Cherchi di Carbonia, assistenti saranno Ricciardi e Vitale. (p.nac)

L’articolo Ripresa al Coni. Arbitrerà Cherchi proviene da Livorno Calcio.