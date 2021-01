Storia e curiosità di Livorno-Albinoleffe

Sono 15 i precedenti tra Albinoleffe e Livorno in gare di campionato. In totale il Livorno ha vinto 6 volte, 6 i pareggi, 3 i successi dell’ Albinoleffe. Le reti fatte sono: 25 per gli amaranto, 10 per l’Albinoleffe.

Prima. La prima volta tra labronici e lombardi, al “Picchi”, si è giocata il 19 settembre 1999, in C1. Fu 2-2 con due doppiette: inizialmente di Bifini, poi di Protti (nella fotoNovi in rovesciata).

Tris di Igor. Nel 2001/02, ancora in C, il Livorno batté l’Albinoleffe per 4-0 con gol di Scichilone e tripletta di Protti.

Ex. Ex di turno, oggi tra i seriani, sono Manconi e Genevier.

Coppa. Nel 2002 l’Albinoleffe vinse la Coppa Italia di serie C in virtù della vittoria per 2-1 in casa (Basso, Garlini e Beretta) e del ko per 3-2 al “Picchi” (Bonazzi, Serafini, Protti, Basso e Garlini).

Poker nell’ultima. Nell’ultimo precedente il Livorno si impose per 4-1. All’Ardenza i primi due gol furono di Paulinho, poi le reti di Siligardi e Dionisi. Per i bergamaschi gol del giovane Belotti. Si giocava in B, era il 10 Marzo 2012. (p.nacarlo)

