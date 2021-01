Con un gol per tempo la Pro Patria passa al “Picchi” per la prima volta nella storia. Decisivi un tiro da fuori di Spizzichino ed un contropiede di Parker. Il Livorno ci ha provato con un colpo di testa di Mazzeo nel primo tempo e nella seconda fase di gara con un tiro di Braken ed un paio di volte con Pallecchi (traversa esterna e bella parata di Greco). Domenica prossima trasferta in casa della Pro Sesto. (p.nac)

Livorno: Stancampiano; Marie Sainte, Sosa, Deverlan (64′ Pallecchi); Parisi, Morelli, Piccoli (76′ Nunziatini), Gemignani; Haoudi; Mazzeo (76′ Canessa), Braken. All. Dal Canto

Pro Patria: Greco; Lombardoni, Boffelli, Gatti; Cottarelli, Spizzichino, Nicco (76′ Castelli), Fietta (21′ Bertoni), Pizzul; Kolaj (76′ Brignoli), Parker (76′ Le Noci). All. Javorcic

Arbitro: Centi di Viterbo

Reti: 21′ Spizzichino, 60′ Parker

L’articolo Un gol per tempo e la Pro Patria passa al Picchi proviene da Livorno Calcio.