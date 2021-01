Un gol di Morelli di testa permette al Livorno di tornare a vincere in casa dopo oltre due mesi (l’ultima volta al Picchi il 3-0 alla Giana l’11 Novembre 2020). I ragazzi di Dal Canto hanno giocato una bella partita con grinta e belle azioni, messi in campo in modo ordinato e sempre attenti. Il Successo è scaturito da un preciso e forte colpo di testa di Morelli sugli sviluppi di una punizione di Parisi. Poi altre palle- gol per Haoudi, Pallecchi e Bussaglia. Prossimo turno in trasferta a Lecco. (p.nacarlo)

Livorno: Stancampiano; Marie Sainte, Sosa, Gemignani; Morelli, Haoudi, Piccoli, Bussaglia (85′ Pecchia), Parisi; Canessa, Braken (2′ Pallecchi). All. Dal Canto

Albinoleffe: Savini; Canestrelli, Mondonico, Gusu; Petrungaro, Gelli, Nichetti (74′ Piccoli), Giorgione, Tomaselli (74′ Riva); Gabbianelli (59′ Galeandro), Manconi. All. Zaffaroni

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Rete: 25′ Morelli

L’articolo Vittoria! Un gol di Morelli e Albinoleffe ko proviene da Livorno Calcio.