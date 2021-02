Allenamenti squadre giovanili

Il Settore Giovanile del Livorno Calcio non si è fermato, e nonostante le problematiche legate al Covid 19 ha continuato l’attività di tutte le proprie squadre, con le precauzioni necessarie per la sicurezza dei propri tesserati.

Sabato scorso sono riprese le gare ufficiali della “Primavera 3-Berretti”. Tutti gli altri campionati, dalle Under ai Pulcini, sono però sospesi in attesa delle decisioni delle Autorità governative e calcistiche in proposito.

In virtù di quanto sopra, la Società A.S. Livorno Calcio comunica che, dato l’avvenuto passaggio al colore arancione della regione Toscana e in linea con quanto attuato dalla maggior parte delle società di calcio professionistiche, gli allenamenti delle squadre non impegnate nei rispettivi campionati passeranno al numero di due, per ridurre le occasioni di contatto e di possibile diffusione del virus e poter continuare a mantenere elevati standard di sicurezza.

Gli allenatori hanno creato allenamenti specifici per i ragazzi, con l’obiettivo della crescita tecnica dei giovani pur in assenza del riferimento delle partite e creeranno programmi di allenamento individuale, per le giornate ove non sarà previsto l’allenamento di squadra.

L’augurio della Società A.S. Livorno Calcio è che si possa presto tornare alla normalità ed i nostri ragazzi tornino con gioia a disputare i loro tornei.

A.S. Livorno Calcio srl

