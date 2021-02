Squadra in campo in mattinata, allo stadio di Ardenza, per il secondo allenamento in vista della trasferta di dopodomani. Per i ragazzi di Dal Canto (in foto) inizio con un riscaldamento fatto di corsa e possesso palla, quindi schemi, tattica e partitella.

Novara-Livorno di Mercoledì, alle 12:30 al “Piola”, sarà diretta da Luigi Catanoso di Reggio Calabria, assistenti Romano e Pizzoni. IV uomo Milone. (p.nac)

L’articolo Allenamento allo stadio. Arbitrerà Catanoso proviene da Livorno Calcio.