Bueno: pronto a dare tutto

Primi giorni in amaranto per i neo acquisti Martin Bueno e Yusupha Bobb. L’attaccante sudamericano parla delle sue caratteristiche: “Gioco dentro l’area per fare gol e cerco di aiutare il gioco della squadra. Non mi arrendo mai e cerco sempre di dare del mio meglio. In Nuova Zelanda ho avuto una bella esperienza lavorativa, mi sono trovato molto bene. Si vive in modo sereno e così riuscivo a dare il meglio di me”.

Il tuo arrivo in amaranto, come sta andando? “Mi sono ambientato subito bene. Con Sosa, che è uruguaiano come me, siamo andati subito a bere un mate insieme. Fa piacere trovare un ragazzo della tua nazionalità, aiuta nell’inserimento nel gruppo”.

Il Livorno lotta per salvarsi: “Mi piace affrontare situazioni dove c’è raggiungere un obiettivo. Sarà dura ma siamo pronti a combattere ed a dare il cento per cento mettendo tutto in campo”.

Primi giorni in amaranto anche per Yusupha Bobb: “Gioco nella zona centrale del campo, mi piace giocare palla a terra cercando di aiutare anche la fase offensiva. Qui a Livorno mi sto trovando bene, ci sono tanti giovani che hanno voglia di mettersi in mostra e cercare di ottenere la salvezza. Tutti insieme ce la faremo. La C è un campionato molto difficile con squadre forti. Noi dobbiamo pensare ad allenarci duramente e dare sempre il massimo”. (p.nac)

