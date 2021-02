Allenamento mattutino, al Centro Coni di Tirrenia, per il gruppo di Dal Canto. Inizio con corsa ed un riscaldamento tecnico, poi tattica, schemi e partitella.

Livorno-Renate sarà diretta da Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, assistenti Buonocore e Pragliola. IV uomo Rinaldi. La Partita sarà trasmessa su Sky Sport canale 252 e via streaming, come sempre, su “Eleven Sports”. (p.nac)

