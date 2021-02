Dal Canto: dobbiamo fare qualcosa in più

Vigilia della trasferta di Alessandria con la Juventus Under 23 e mister Alessandro Dal Canto parla alla stampa. La prima domanda riguarda la difficoltà sul lato sinistro del campo dove mancheranno Evan’s e Gemignani infortunati: “Già altre volte abbiamo trovato delle soluzioni alternative. Qualcuno probabilmente agirà fuori ruolo, ma c’eravamo abituati anche prima che arrivasse Evan’s. Chi sarà in quella zona del campo darà sicuramente il massimo, come tutti gli altri”.

Passano le giornate, ma il Livorno non fa punti. Cosa fare? “Veniamo da due sconfitte consecutive figlie di alcuni episodi. La squadra è stata sempre equilibrata, ordinata ed ha giocato un buon calcio, creando delle palle-gol. E’ chiaro che dobbiamo fare qualcosa di più. Non dobbiamo stare a pensare al problema delle punte che non segnano, ma solo fare quadrato, mettendoci sempre lo spirito giusto, stando concentrati e cercando di sfruttare ogni singolo episodio”. Sul problema del gol visto che gli amaranto non segnano dal match interno con l’Albinoleffe: “Nel reparto offensivo faremo qualcosa di diverso. Non mi piace lasciare Mazzarani un po’ solo e giocare con una punta e mezza. Dobbiamo essere bravi a crearci delle occasioni senza aspettare che accada, casualmente, qualcosa in nostro favore”.

Oggi la Juve Under 23, poi lo scontro diretto con l’Olbia: “Noi, come ripeto, non facciamo tabelle, sennò già mercoledì scorso saremmo stati smentiti. Guardiamo di partita in partita perché la nostra situazione di classifica non ci permette di fare altro”. E’ arrivato anche Bueno, qual è il contributo dei nuovi alla causa amaranto? “I nuovi sono tutti validi calciatori. Bueno è arrivato da pochissimo ed è un po’ in ritardo di condizione, visto che non si allena in gruppo da mesi. Deve ritrovare la forma fisica, poi sarà pronto per giocare”.

La Juventus Under 23, un avversario di tutto rispetto: “I giovani della Juventus sono tutte prime scelte. Sarà una gara difficile, contro una squadra di grande qualità. Combatteremo colpo su colpo cercando di portare a casa un risultato positivo, che per noi sarebbe ossigeno pesante”. (p.nacarlo)

