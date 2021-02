Maglia speciale con Frangerini per Juve-Livorno

In occasione di Juventus Under 23-Livorno del 7/2/2021, gli amaranto indosseranno la nuova maglia per la stagione 2020/21. Ma non è finita, il Livorno nel match con i bianconeri, che sarà trasmesso anche su Sky Sport oltre che su “Eleven Sports”, giocherà con al suo fianco due nuovi amici.

Lo sponsor di maglia sarà infatti: “Frangerini Costruzioni Edilizia e Tecnologia per l’Industria” una delle società del settore più antiche di Livorno, famosa per i suoi bei lavori, conosciuta in tutta la penisola ed oggi rappresentata dall’ing. Stefano Frangerini e dall’ing. Chiara Frangerini: “Siamo felici di poter sostenere la più importante realtà sportiva cittadina. Frangerini Impresa srl è presente nel territorio livornese da moltissimi anni. Quando il sindaco e la città chiamano, è giusto rispondere. Oggi con l’attuale situazione mondiale la situazione per l’edilizia non è facile, ma siamo in fase di ripresa anche grazie ai sostegni statali. In città siamo stati vicini al rugby, ma anche ai musei ed all’editoria, ora siamo fieri di essere con gli amaranto”.

Sul pantaloncino degli amaranto ci sarà invece la scritta “Intergomma Pneumatici” la nota azienda di Via dell’Ugione di Serena Fornaciari e Fabio Falorni.

Alla presentazione della nuova maglia con lo sponsor c’era anche il sindaco della città Luca Salvetti: “Mi ha riempito di orgoglio il fatto che Frangerini abbia dato subito l’ok a fare da sponsor al Livorno Calcio. Non è una cosa banale in questo momento. Il fatto che ci sia un’azienda che fa una scelta di questo tipo, la rende un’ apripista. E’ importante che le aziende locali supportino il Livorno Calcio squadra simbolo della città e tutte le realtà sportive cittadine. Un grazie a Frangerini ed a Intergomma”.

Il Dg Alessandro Bini: “Ringraziamo Frangerini, sperando che questo segnale sia raccolto dalla città. E che altre aziende possano essere vicine alla città attraverso il Livorno Calcio”.

Le maglie con il logo “Frangerini” avranno anche ricamata la scritta e la data della partita di Domenica. Le stesse casacche, dopo essere state utilizzate dagli amaranto, saranno vendute per beneficenza in favore della onlus locale “Amici della Zizzi” attraverso il canale Ebay. “Grazie alla società amaranto, dice il presidente degli Amici della Zizzi Riccardo Ripoli, siamo certi che tanti collezionisti ed appassionati cercheranno queste belle maglie aiutando la nostra associazione”. (p.nac)

