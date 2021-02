Mazzarani: convinto e felice della mia scelta

Primo giorno in amaranto per i tre nuovi acquisti Mazzarani, Blondett ed Evan’s. A presentarli il Direttore Sportivo Raffaele Rubino: “Siamo contenti del nostro calciomercato e siamo sicuri che tutti i nuovi acquisti potranno darci una grossa mano per raggiungere la salvezza. Abbiamo lavorato in pochi giorni e siamo riusciti a rinforzarci. Inoltre è arrivato Bueno e stiamo pensando anche ad un altro calciatore”.

Andrea Mazzarani è il nuovo capitano degli amaranto: “Mi sono sempre sentito parte integrante di questa squadra ed ho sperato di poter essere tesserato, malgrado la situazione di classifica che si è venuta a creare. Quando ricevevo altre offerte lasciavo perdere: aspettavo il Livorno, ed appena il direttore mi ha detto che si era finalmente sbloccata la situazione non ci ho pensato due volte. Ho voluto fortemente sposare il progetto amaranto. Sono convinto e felice della mia scelta. Non mi pesa fare da capitano. Aiuterò i giovani a crescere portando il mio contributo di esperienza. La fascia è un onore, bisogna provare rispetto e capire il valore di quello che è impresso davanti alla maglia, il nostro logo: quello del Livorno”.

Edoardo Blondett è alla seconda esperienza in amaranto dopo la breve parentesi del 2017: “Livorno mi ha sempre lasciato un bel ricordo. Sono stato qui poco, ma ricordo il calore della gente a “Effetto Venezia”. Abbiamo dei tifosi super. In questi anni sono maturato come persona e come calciatore. Sono pronto a portare il mio contributo per la causa del Livorno. Tutti insieme ce la faremo”.

Evan’s è il più giovane dei tre nuovi presentati oggi: “Mi dispiace molto per l’infortunio col Piacenza. Spero di recuperare presto. Nelle prossime ore farò degli esami specifici. Sono un calciatore di fascia più bravo a spingere che a difendere, mi piace arrivare sul fondo per servire con i cross i compagni”. (p.nacarlo/fotoNovi)

