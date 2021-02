Rifinitura pre partita, 19 i convocati

Seduta di rifinitura pre Renate per il gruppo amaranto. Tanti gli schemi provati al Centro Coni di Tirrenia, sia con palla in movimento, che sui calci piazzati. Nel finale tiri in porta. (p.nac)

Questi i 19 convocati per Livorno-Renate

Portieri: Neri, Stancampiano

Difensori: Blondett, Deverlan, Gemignani, Marie Sainte, Parisi, Sosa

Centrocampisti: Bobb, Buglio, Bussaglia, Castellano, Haoudi, Nunziatini

Attaccanti: Bueno, Caia, Canessa, Dubickas, Pallecchi

