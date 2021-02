Ripresi gli allenamenti. Arbitrerà Natilla

Squadra in campo oggi pomeriggio, in Borgo, per la ripresa in vista del match interno di Sabato con l’Olbia.

Inizio con circa trenta minuti di riscaldamento tecnico con il pallone, quindi tattica ed esercizi di possesso palla. Primi allenamenti per il neo arrivato, l’attaccante uruguaiano Cristian Bueno (foto). Domani doppia seduta.

Livorno-Olbia sarà diretta da Fabio Natilla di Molfetta, assistenti Stringini e Vettorel. IV uomo Agostoni. (p.nac)

