Dopo la sospensione per la pandemia covid-19, riprende, il prossimo weekend, il campionato Primavera 3. I giovani amaranto di Cannarsa, che avevano vinto la prima partita 1-0 ad Olbia a fine Ottobre scorso, giocheranno Sabato 20 Febbraio il secondo turno in casa sul campo del “Picchi-Banditella” contro la Carrarese. La partita, per le vigenti normative anti-covid, sarà disputata a porte chiuse. Fischio d’inizio alle ore 14:30. (p.nac)

L’articolo Sabato torna la Primavera! proviene da Livorno Calcio.