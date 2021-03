Nel post gara del “Mannucci” mister Marco Amelia: “Sul gol subito, è stato pagato un piccolo errore fatto. Nella ripresa abbiamo preso campo chiudendo una squadra forte come il Pontedera, settimo in classifica, nella loro metà campo. Abbiamo provato a vincere, perché avevamo bisogno dei tre punti, ma non ce l’abbiamo fatta. Nella prima parte eravamo un po’ contratti, ma nel secondo tempo bene. La squadra mi fa ben sperare per le prossime gare. Il Pontedera ha mostrato di essere una squadra solida, non dimentichiamoci che venivano da un successo esterno per 3-0. Oggi non era facile. La reazione e la voglia di vincere mi sono piaciute, c’è un pò di rammarico per quella doppia occasione avuta con Haoudi e Dubickas, è stato bravissimo il loro portiere”.

Buona gara del francese amaranto Evan’s: “Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, è un punto meritato. Sono contento della mia prestazione, ma quello che conta è il gruppo. La squadra ha lo spirito giusto per cercare di arrivare alla salvezza. Nella prossima gara arriva a Livorno al Pro Vercelli, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo vincere per forza”. (p.nacarlo)

L’articolo Amelia: la squadra mi fa ben sperare proviene da Livorno Calcio.