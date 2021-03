Ancora un rigore e l’Alessandria passa 1-0

Per il Livorno di Amelia la sconfitta è di rigore. Come quindici giorni fa, a decidere la gara in favore degli sopiti è un rigore, questa volta fischiato al novantesimo. A trasformare dal dischetto è Eusepi. Nella prima parte di gara le migliori occasioni sono capitate al Livorno, ma Bueno Parisi Evan’s vedono le loro conclusioni sempre respinte dalla difesa o da Pissari. Nella ripresa tutto sembra portare al pareggio, ma all’ultimo minuto arriva il rigore che decide la gara. Domenica trasferta a Gorgonzola con la Giana Erminio. (p.nacarlo)

Livorno: Neri; Marie Sainte (55′ Nunziatini), Sosa, Deverlan; Parisi, Bussaglia (46′ Buglio), Castellano (78′ Irace), Gemignani; Mazzarani (65′ Bobb); Evan’s, Bueno (78′ Caia). All. Amelia

Alessandria: Pisseri; Prestia, Cosenza (78′ Di Gennaro), Sini (78′ Gazzi); Parodi, Chiarello (66′ Di Quinzio), Giorno (66′ Bruccini), Casarini, Celia; Eusepi, Corazza (66′ Arrighini). All. Longo

Arbitro: Zufferli di Udine

Rete: 90′ Eusepi (rig)

