Il Livorno ritrova la via del gol ma perde ancora: 4-2 il finale. Allo stadio “Dei Marmi” di Carrara i ragazzi di Amelia hanno lottato fino all’ultimo ma non ce l’hanno fatta a portare a casa un risultato positivo. Il primo tempo, dopo l’iniziale vantaggio dei marmiferi, è tutto del Livorno: segnano Dubickas in diagonale e Mazzarani su punizione (foto). Il pari è però di Giudici con un bel tiro a giro. Nella ripresa arrivano anche le reti di Piscopo (da angolo) e Marilungo in contropiede. Martedì match infrasettimanale con il Grosseto al “Picchi”. (p.nacarlo/foto carraresecalcio-barbieri)



Carrarese: Mazzini; Pasciuti, Agyei (21′ Foresta), Borri; Giudici (33′ Manzari), Luci, Schirò, Pavone (89′ Valietti); Marilungo, Piscopo; Infantino. All. Baldini

Livorno: Neri; Marie Sainte (64′ Sosa), Blondett, Nunziatini; Parisi (82′ Bussaglia), Bobb, Buglio (64′ Haoudi), Gemignani (82′ Evan’s); Mazzarani (76′ Castellano); Dubickas, Braken. All. Amelia

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Reti: 4′ Infantino, 5′ Dubickas, 10′ Mazzarani, 32′ Giudici, 75′ Piscopo, 94′ Marilungo

L’articolo Due gol non bastano: vince la Carrarese 4-2 proviene da Livorno Calcio.