L’As Livorno calcio comunica di avere esonerato il tecnico Alessandro Dal Canto e di avere contestualmente ingaggiato Marco Amelia come nuovo allenatore della prima squadra.

Il nome di Amelia é legato agli anni migliori del Livorno. Nato a Frascati il 2 aprile 1982, é arrivato in maglia amaranto dalla Roma nel 2001 e vi é rimasto, al netto delle parentesi al Lecce e al Parma, fino al 2008. Era portiere del Livorno quando, nel luglio 2006, vinse la Coppa del Mondo in Francia con la Nazionale di Marcello Lippi.

Indimenticabile il gol che l’estremo difensore segnò di testa a Belgrado nel novembre 2006, in Coppa Uefa, contro il Partizan. Nonostante abbia tra l’altro difeso le porte di Palermo, Genoa, Milan e Chelsea in Inghilterra, nel corso di questi anni Amelia é sempre rimasto legato al Livorno, ed ha spesso seguito la squadra allo stadio. Da allenatore ha finora guidato la Lupa Roma e la Vastese, entrambe in Serie D.

“Auguriamo a Dal Canto il meglio per il prosieguo della sua carriera di allenatore. Né l’uomo né il mister sono in discussione, ma l’ambiente aveva bisogno di una scossa a livello tecnico e di nuove energie”, ha affermato il presidente del Livorno, Giorgio Heller. “Ci auguriamo che l’arrivo di Amelia apra una nuova fase e dia motivazione e fiducia al gruppo perché di questo vi é bisogno, cosi come il club ha urgente necessita di aprire una nuova fase a livello societario per il suo rilancio”.