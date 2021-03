Parole importanti di Mazzarani ed Amelia

È arrivato da poco, Andrea Mazzarani, che con orgoglio ed impegno si è caricato del ruolo di capitano ufficiale e spirituale degli AMARANTO; nell’intervista che ha rilasciato durante la conferenza stampa, punta tutto sullo spirito di una squadra che lui tratteggia come “ viva al 100% ”.

A Mister Amelia abbiamo chiesto di aggiungere a caldo un suo pensiero: –Vedere allenarsi quotidianamente i ragazzi con grande voglia attenzione e concentrazione mi fa stare tranquillo sul fatto di avere giocatori che vogliono lottare per conquistare questa salvezza che per me oggi vale più di un Mondiale!-.

Parole che fanno eco a quelle del capitano, amplificandone e dando ancora più risalto a quello che è l’unico obiettivo di tutti; traghettare il Livorno verso la salvezza.

