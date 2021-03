Primavera 3 sabato con la Viterbese

La Primavera 3 di Juriy Cannarsa (fotoNovi) torna in campo Sabato alle 14:30 sul campo del Picchi in Banditella per affrontare la Viterbese. I ragazzi amaranto sono primi in classifica nel girone D con 13 punti fatti, 10 gol realizzati e 4 subiti. Gli avversari laziali son invece sesti, con 7 punti fatti. La partita Primavera 3 Livorno-Viterbese sarà giocata a porte chiuse secondo le vigenti normative di prevenzione della pandemia “covid-19”. (p.nac)

