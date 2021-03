Super primo tempo e la Primavera vola

Un primo tempo super e la Primavera 3 amaranto batte per 2-0 il Pontedera in Banditella. Per i ragazzi di Cannarsa (oggi squalificato, in panchina c’era il vice Domenici) è la terza vittoria stagionale. Con questi tre punti ed il pareggio di sette giorni fa a Lucca, i labronici salgono a quota dieci punti in quattro gare giocate.

La svolta della gara avviene nei primi minuti: una bella azione in profondità costringe Vassallo all’autogol, poi bomber Cremonini su punizione trova il varo giusto e batte Koustantinis. Sabato prossimo per la Primavera 3-Berretti amaranto trasferta a Grosseto. (p.nacarlo)

Livorno: Paci, Cesaretti, Bertelli, Stringara, Salvadori, Guglielmi, Murati (85′ Cartano), Pulina, Cremonini (65′ Poli, 78′ Sadik), Irace, Campo (85′ Lika). All. Domenici

Pontedera: Koustantinis, Vassallo (46′ Celesti), Ruotolo (46′ Azzoli), Tufano, Guidi, Centofante (70′ Marra), Bancalari, Chiodi, Paolucci, DeLonnaon, Celesti (75′ Zagaria). All. Dal Bo

Arbitro: Cremonini di Pisa

Reti: 2′ Vassallo (aut.), 25′ Cremonini

