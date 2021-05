Giovanili: classifiche e prossime partite

Sono in programma due gare fuori casa per i più grandi delle nostre squadre giovanili. La Primavera 3 di Cannarsa, giocherà in trasferta a Viterbo. Per gli Under la prima di ritorno sarà sul campo della Lucchese.

Primavera 3-Berretti. A meno tre giornate dalla fine della prima fase di campionato i giovani labronici, nel girone D, sono secondi in classifica. Passa al turno successivo solo la prima classificata. L’Arezzo è primo a 35 punti, segue il Livorno con 32. Differenza reti: Arezzo +27, Livorno +20. Scontro diretto all’andata: Livorno-Arezzo 0-3.

Il calendario: Arezzo in casa con l’Olbia, poi fuori a Carrara e nell’ ultima scontro diretto con il Livorno. Per i nostri giovani il match nel Lazio, poi la Pistoiese in casa e la trasferta in casa aretina.

E’ Arezzo-Livorno anche tra i marcatori: primo Marras (Arezzo) a 12, secondo Campo (Livorno) a 10

Under 17. Nel gruppo 5, Pontedera primo con 10 punti, Pistoiese seconda a 9, Livorno terzo a 7. Passa la prima classificata. I ragazzi di Danesi avranno prossimamente due gare decisive: il 2 Giugno a Lucca, poi in Banditella con la Pistoiese. Il calendario proseguirà con le partite fuori di Grosseto e Pontedera e nel mezzo la gara interna con la Carrarese. (p.nacarlo)

