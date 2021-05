Il Livorno nella stagione 2020/21 è arrivato all’ultimo posto, nel girone A della serie C, con 29 punti. 7 partite vinte, 13 pareggiate, 18 perse, 41 le reti fatte, 53 quelle subite. -5 in classifica per decisione del Tfn. Il calciatore più utilizzato dai due tecnici Dal Canto ed Amelia è stato Parisi (32 presenze e 2859 minuti giocati), il miglior realizzatore è stato Braken con 6 reti fatte. (p.nac)

Partite giocate: 32 Parisi, 29 Haoudi, 24 Gemignani, 21 Sosa e Stancampiano

Minuti Giocati: 2859 Parisi, 2645 Haoudi, 2084 Gemignani, 1929 Sosa, 1890 Stancampiano

Marcatori: 6 Braken, 5 Dubickas, 4 Bussaglia, Haoudi, Murilo, 3 Di Gennaro e Marsura

Assist: 8 Parisi, 3 Haoudi, Evan’s e Mazzeo

Ammonizioni: 6 Haoudi, 5 Blondett, Deverlan, Gemignani, Parisi, Castellano

Espulsioni: 1 Piccoli, Bussaglia,

L’articolo Statistiche amaranto nella stagione 2020/21 proviene da Livorno Calcio.