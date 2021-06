Lutto in casa amaranto. Addio a Varljen

Lutto nella famiglia amaranto. Ci ha lasciato Fulvio Varljen (centrocampista, classe 1936), con il Livorno tra il 1960 ed il 1965 in C e B. Nativo di Fiume, Varljen ha giocato anche con Triestina, Pro Gorizia, Trani e Pordenone.

Per Varljen, con la nostra casacca, 146 presenze in campionato e 4 reti. Varljen, da capitano del Livorno, vinse il campionato di serie C girone B 1963/64.

Alla famiglia Varljen giungano le più sentite condoglianze di tutta la Società.

A.S. Livorno Calcio

