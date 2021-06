Pistoiese ed Empoli per i nostri giovani

Weekend di interessanti partite per le nostre giovanili. Previsto un doppio appuntamento contro Pistoiese ed Empoli per la Primavera e le Under. I ragazzi di Cannarsa e quelli di Danesi se la vedranno con gli arancioni sul campo di Banditella, per under 14 e under 13 invece sfida agli azzurri empolesi nell’impianto di Borgo Cappuccini. Nel giorno della “Festa della Repubblica” pari esterno dell’Under di Danesi, che segna con Forte nell’ 1-1- di Lucca. (p.nac)

Primavera 3: Livorno Pistoiese, Sabato 5/6, campo del Picchi (Banditella) ore 15

Under 17: Livorno Pistoiese, Domenica 6/6, campo del Picchi (Banditella) ore 11

Under 14: Livorno – Empoli, Domenica 6/6, ore 10, campo dei Cappuccini Piazza Gavi

Under 13: Livorno – Empoli, Domenica 6/6, ore 11:30, campo dei Cappuccini Piazza Gavi

2/6/2021: Under 17 , Lucchese-Livorno 1-1

Lucchese: Labozzetta, Buchigiani (58′ Carcione), Cateni, Cittadini, Santelli, Rossi, Bernardeschi, Fiore, Fiorito (75’Villa), Vaselli (67’Warid), Pirozzi. All. Guasti

Livorno: Simoncini, Bellini, Arcuri, Tronchetti, Accorsini, Nazzaro (60′ Bombaci), Lika, Forte (87’Menucagli), Becucci T (64′ Salvadori), Bagnoli, Jendoubi (49′ Dussol). All. Danesi

Arbitro: Giovannini di Prato

Reti: 14′ Fiorito (rig), 74′ Forte

