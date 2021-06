Questo fine settimana le giovanili del LIVORNO CALCIO avranno un interessante turno di campionato. Mentre per l’under 17 si è arrivati all’ultima giornata per l’under 14 e l’under 13 vi sono ancora le ultime tre gare per chiudere i gironi. Tutto è ancora da decidere mentre per l’under 17 ormai i giochi sono quasi terminati, quest’ultima partita è molto importante per consolidare la posizione di classifica.

Allievi Nazionali U17: 20/06/2021 ore 11.30,

Pontedera – Livorno

Under 14: 20/06/2021 ore 10.30 campo di Zara-Coltano

Pisa – Livorno

Under 13 : 20/06/2021 ore 15.30, campo di Zara – Coltano.

Pisa – Livorno

L’articolo Prossimo turno settore giovanile proviene da Livorno Calcio.