Vola l’Under 17 di Danesi

Nel fine settimana appena concluso spiccano le ottime prestazioni dell’Under 17 di Danesi che vince in goleada il turno infrasettimanale esterno a Grosseto (6-1) e batte con un etto 2-0 la Carrarese in Banditella. Il campionato Primavera 3 degli amaranto si è concluso con una sconfitta d misura in casa della capolista Arezzo: 2-1 il finale. Una sconfitta che non deve far dimenticare quanto di buono hanno fatto i ragazzi di Cannarsa in questa stagione particolare. Il testa a testa co gli aretini si è prolungato fino a quindici giorni fa e solo gli scontri diretti hanno contribuito al mancato primo posto dei giovani labronici. Ko anche Under 14 e Under 13 al “Marconcini” di Pontedera. (p.nacarlo/FotoNovi la formazione Under 17)

Questi i tabellini di tutte le partite dei nostri giovani amaranto:

Primavera 3, Arezzo-Livorno 2-1

Arezzo: Bagliardi, Buy, Ferraro, Schiena, Novelli, Martelli (75′ Di Pellegrino), Marras, Verdellli, Pittaccio, Hussei, Steccato (70′ Cristaldi). All. Sussi

Livorno: Paci, Natali, Bertelli, Stringara, Guglielmi, Cartano, Murati, Pulina (88′ Scarfi), Poli (77′ Sinani), Campo, Irace (75′ Pecchia). All. Cannarsa

Reti: 29′ Schiana, 44′ Murati, 73′ Verdelli

Under 17, Grosseto-Livorno 1-6

Grosseto: Comi, Falcone, Loffredo (46′ Begnardi), Bruni (46′ D’Amore), Veronesi (78′ Massa), Simi, Gargiolli, Salvadori, Galli (46′ Sonnini), Di Meglio, Columbu (71′ Tenci). All. Consonni

Livorno: Di Bonito, Bellini (59′ Baldacci), Arcuri, Tronchetti, Becucci D (56′ Jendoubi), Perrotta, Nazzaro (59′ Menicagli), Forte (70′ Bombaci), Lika, Bagnoli, Dussol (70′ Salvadori). All. Danesi

Arbitro: D’Orta di Pisa

Reti: 19′ -26′- 79′ Lika, 24′ Dussol, 49′ Salvadori (Gr-rig), 82′ Baldacci, 87′ Salvadori

Under 17, Livorno-Carrarese 2-0

Livorno: Di Bonito, Bellini (65′ Badacci), Arcuri, Tronchetti, Becucci D (54′ Nazzaro), Perrotta, Dussol (65′ Menicagli), Forte, Becucci T (54′ Jendoubi), Bagnoli (85′ Bombaci), Lika. All. Danesi

Carrarese: Ragonesi, Santochirico, Icob (70′ Scuto), Tognocchi, Faconti, Bianchi, Bologna, Guidi (36′ Pasquini), Branca (65′ Bertoloni), Grasso, Scaletti. All. Ratti

Arbitro: Galligani di Pistoia

Reti: 90′ Bombaci, 94′ Becucci T

Under 14, Pontedera-Livorno 6-2 (Benucci 2, Voronean 2, Iacopini, Palma, Mazzi, Montapponi)

Livorno: Pagni, Mazzotta, Lepri, Paci, Rossi, Foti, Palma, Shenaj, Silvestri, Baroni, Mazzeo. Sozzi, Cannarsa, Sula, Barbanti, Montapponi, Londi, Nigiotti. All. Formichini

Under 13, Pontedera-Livorno 2-0 (Lenzoni-Moussa)

Livorno: Raigi, Gambacciani, Baldini, Terreni, Turini, Vangi Lepri, Ambrosini, Falleni, Tarrini, Turini, Gentile, Ricciardi, Di Tonno. All. Vitali

