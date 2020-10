Prevendita Carrarese – Pistoiese

La gara tra Carrarese e Pistoiese, valida per la sesta giornata del campionato di Lega Pro Girone A, in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, si giocherà con presenza di spettatori.

Tale misura viene adottata in aderenza alle prescrizioni contenute nel D.p.c.m del 18 ottobre 2020 che garantisce la presenza di spettatori nel limite del 15% della capienza dell’impianto sportivo.

Carrarese Calcio 1908 informa, pertanto, che per la gara Carrarese vs Pistoiese il solo settore aperto dello Stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara sarà la “Gradinata” con posti disponibili nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro.

MODALITÀ DI VENDITA DEI TAGLIANDI

La vendita dei tagliandi per assistere alla gara inizierà alle ore 15 di oggi lunedi 19 Ottobre. L’acquisto dei tagliandi sarà possibile alternativamente online, utilizzando la piattaforma web di biglietteria automatizzata Etes Come On Web (www.etes.com), assicurando quindi la prenotazione e la assegnazione preventiva del posto a sedere oppure presso i soliti punti rivendita cittadini autorizzati al ticketing:

Edicola Fratelli Mosti Marina di Carrara

PlanetWin365 Marina di Carrara

Tabaccheria Carillo Marina di Carrara

Tabaccheria Grillo Avenza

Tabaccheria Volpi Fossola

Tabaccheria Moskyland Pontecimato

I biglietti del settore “Gradinata” saranno in vendita al prezzo di 10 euro e, comunque, non sono previsti biglietti ridotti.