PiacenzaCarrarese commento post partita

Al termine di Piacenza-Carrarese conclusasi con il risultato di 1-1, dalla sala stampa dello Stadio” S. Garilli” di Piacenza, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :”

” La nostra gara e’ stata giocata impensierendo il Piacenza, gia’ nella prima frazione di gioco, con tre buone opportunita’ che non abbiamo transformato in rete.

Nella ripresa la sfida ha preso una piega decisamente diversa, complice la superiorita’ numerica che ci ha consentito di prendere campo e trovare immediatamente la circostanza giusta, il calcio di rigore guadagnato da Giudici e che avrebbe potuto rappresentare il vero momento della svolta della partita.

Invece, per assurdo, la squadra e’ parsa poca sicura e tranquilla ed incapace di gestire al meglio l’uomo in piu’.

Poi, le occasioni per raddoppiare e mettere in ghiaccio la gara non sono state sfruttate a dovere ed il calcio poi ti punisce in una mischia in cui potevamo fare di piu.

Non brilliamo per salute fisica e lucidita’ mentale in questo momento perche’ la partita del “Garilli” e cosi come quella di Busto ci vedono uscire con soli due punti perdendone quattro negli ultimi istanti di gara e sempre su piazzato.

Prendo positivamente la voglia dei ragazzi di provare a ribaltare il match negli ultimi scampoli perche’ non si sono voluti arrendere.

Cerchiamo di guardare avanti, limitando tutto cio’ che ci costa caro in questo momento. “