Primavera 3: Successo per 3-0 contro l’Olbia

Gli azzurrini di Mister Ficagna si impongono con un rotondo tre a zero sull’Olbia. Gara senza storia sin dalle prime battute con i giovani apuani che dopo una manciata di minuti indirizzano la sfida per trovare il raddoppio nel primo tempo. Ripresa senza patemi per gli azzurrini che trovano il tris in extra-time. Mattatore di giornata Petriccioli, autore di una tripletta.

CARRARESE – OLBIA 3-0

(Primavera 3 Torneo “Dante Berretti”)

CARRARESE: Gallina, Fruzzetti, Bonafede, Dell’Amico L, Guelfi, Orlandi, Bertipagani, Dell’Amico T (69′ Biasci), Petriccioli, Dell’Amico G (75′ Castronovo), Smecca. A disp. Tonetti, Berti, Branca, Bonuccelli, Bigini, Tonelli, Santochirico, Falanga, Grasso. All. Ficagna.

OLBIA: Barone, Canu (88′ Moro), Ragaglia, Putzu, De Murtas, Sanna, Scanu, Cossu (66′ Giorgi), Floris, Di Paolo, Bah (69′ Pedoni). A disp. Ferraro, Fresu, Pinna L, Ifideli, Pinna G.All. Giandon.

ARBITRO: Cremonini di Pisa (Ass. Delal Bartola e Tranchida di Pisa)

RETI: 3 pt (rig), 20′ pt, 93′ st Petriccioli