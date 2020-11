Lucchese – Albinoleffe: info accrediti stampa

La Lucchese 1905 comunica alla stampa le modalità di accredito in vista del recupero della 9° giornata di campionato Lucchese – Albinoleffe, di mercoledì 25 novembre.

– Non saranno emessi accrediti stagionali finché vigeranno restrizioni imposte dal protocollo di Lega.

– I giornalisti o fotografi che desiderano accreditarsi ed ottenere una postazione riservata in tribuna stampa (o a bordo campo per i fotografi) per la partita Lucchese – Giana Erminio, dovranno inviare una mail corredata di copia del tesserino professionale, nominativo, luogo e data di nascita su carta intestata, con firma del direttore responsabile di riferimento, all’indirizzo ufficiostampa@lucchese1905.it, ENTRO E NON OLTRE le ore 16 di martedì 22 novembre.

– I media accreditati riceveranno conferma da parte della società rossonera ed un pass stampa valido per la singola partita.

– La società, viste le molteplici restrizioni legate alle vigenti norme anti Covid-19, si riserva di assegnare gli accrediti richiesti cercando di garantire la presenza di ogni testata giornalistica, locale e non, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Eventuali aggiornamenti o modifiche sulle modalità di accredito saranno comunicate dall’Ufficio Stampa rossonero tramite i canali ufficiali della società.