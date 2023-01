Pontedera – Lucchese info biglietti

L’U.S Città di Pontedera comunica che la prevendita dei biglietti per assistere al match Pontedera – Lucchese che si disputerà domenica 15 gennaio alle ore 14.30 sarà attiva da oggi martedì 10 gennaio.

I biglietti per il settore ospiti dovranno essere acquistati in prevendita, al prezzo di € 12,00 + diritto di prevendita per il biglietto intero e di € 1,00 oltre il diritto di prevendita per gli studenti dai 14 ai 17 anni compresi e per le donne con le seguenti modalità:

– on – line sul sito http://www.etes.it

– nei punti vendita Etes – Lucca Carta Via Romana Est, 140 – Porcari (Lu).

I tagliandi saranno acquistabili fini a sabato 14 gennaio alle ore 19.00, mentre domenica la biglietteria sarà chiusa.

