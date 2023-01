Rimini – Lucchese info biglietti

La società Rimini Fc comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Rimini – Lucchese in programma sabato 28 gennaio alle 17.30 sarà attiva da oggi mercoledì 25.

I tagliandi sono acquistabili online nel circuito VivaTicket oppure presso i punti vendita autorizzati che per la Provincia di Lucca sono:

– Storie di Viaggio – Piazzale Ricasoli, 203 – Lucca;

– Edicola Tabacchi Baldassarre Patrizia – Viale Castracani, 831 – Lucca;

– Punto SNAI Capannori – Viale Europa, 54/A – Lammari;

– I Viaggi di Andrea – Piazza del Duomo, 6/7 – Castelnuovo di Garfagnana;

– Il Ciocco – Loc. Il Ciocco – Barga;

– Ufficio Informazioni Lido Camaiore – Viale Cristoforo Colombo, 127-129;

– Il Vagero – Via Fratti, 764 – Viareggio;

– Ufficio Informazioni Viareggio – Viale Regina Margherita, 1;

– Solombra Viaggi – Via Sarzanese Nord, 85 – Massarosa.

Il prezzo dei biglietti relativi al Settore Ospiti sarà di: € 11,00 più diritti di prevendita.

Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19.00 di venerdì 27 gennaio.

