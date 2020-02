Giornata di doppio allenamento per il Pisa Sporting Club.

La squadra nerazzurra questa mattina ha svolto una seduta prettamente atletica con esercizi in palestra e lavoro aerobico e fisico. Nel pomeriggio, invece, trasferimento sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado per un allenamento tecnico-tattico che ha impegnato il gruppo disposizione di mister D’Angelo in una serie di esercitazioni prima su campo ridotto e quindi su campo regolamentare.

Domani e venerdì squadra impegnata nel pomeriggio sempre a San Piero a Grado, mentre la rifinitura è fissata per sabato pomeriggio all’Arena Garibaldi

L’articolo Doppio allenamento per i nerazzurri: palestra e poi campo proviene da Ac Pisa 1909.