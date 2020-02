Il Giudice Sportivo avvocato Emilio Battaglia ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno del campionato di Serie B. Il nerazzurro Marius Marin è stato squalificato per 1 giornata con questa motivazione: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)“. Sanzione anche per il Venezia, prossimo avversario del Pisa: squalifica di 1 giornata per il calciatore Marco Firenze.

Nella lista dei nerazzurri attualmente in diffida il nominativo di Nicholas Siega va ad aggiungersi a quelli di Marco Pinato e Francesco Lisi.

L’articolo Giudice Sportivo: stop di 1 giornata per Marius Marin proviene da Ac Pisa 1909.