I nerazzurri riprendono gli allenamenti a San Piero

Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti del Pisa Sporting Club

La prima squadra nerazzurra ha dunque iniziato la preparazione in vista della prossima sfida di campionato: l’appuntamento è fissato per domenica sera (ore 21.00) al “Castellani” per il match esterno con l’Empoli.

Questo pomeriggio il tecnico Luca D’Angelo ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione: riscaldamento atletico, lavoro specifico e quindi spazio al pallone con le consuete esercitazioni tecnico-tattiche. Domani squadra in mattina e pomeriggio, mentre giovedì e venerdì allenamenti fissati nel pomeriggio.

Sabato pomeriggio, invece, la rifinitura all’Arena che precederà il ritiro pregara.

