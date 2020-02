Preparazione terminata con una rifinitura all’Arena: ecco i convocati

Tradizionale allenamento di rifinitura sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club atteso domani (ore 15.00) dalla sfida interna con il Chievo Verona. Sfida che sarà preceduta da un momento per tutti noi molto toccante: il capitano nerazzurro deporrà sotto la Curva Nord un mazzo di fiori in ricordo di Maurizio Alberti a 21 anni dalla sua scomparsa.

Prima parte di allenamento dedicata alla fase atletica e quindi spazio alla tattica con simulazioni di gioco, calci piazzati e partitelle su campo ridotto.

Praticamente tutti convocati per la sfida di domani: restano fuori dalla lista soltanto Gianmarco Ingrosso, Andrea Meroni, Marco Varnier e Andrea D’Egidio

