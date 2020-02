Ultimo allenamento in città prima della sfida del “Castellani”

Allenamento di rifinitura sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club atteso domani (ore 21.00) dalla sfida esterna con l’Empoli. Il gruppo nerazzurro ha lavorato per poco più di un’ora alternando le classiche esercitazioni per reparto ad un lavoro su campo regolamentare basato sulla tattica.

Prima del ‘rompete le righe’, poi, calci piazzati, tiri in porta e partitella. Questi i convocati dal tecnico Luca D’Angelo per il match del “Castellani”: Francesco Belli, Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Antonio Caracciolo, Alessandro De Vitis, Vladan Dekic, Michael Fabbro, Stefano Gori, Robert Gucher, Francesco Lisi, Michele Marconi, Marius Marin, Gaetano Masucci, Mattia Minesso, Davide Moscardelli, Simone Perilli, Riccardo Perazzolo, Marco Pinato, Eros Pisano, Marco Pompetti, Nicholas Siega, Luca Vido

