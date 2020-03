Crotone-Pisa 1-0

CROTONE. Cordaz, Curado, Golemic, Marrone; Crociata (86′ Jankovic), Molina, Benali, Barberis, Mazzotta (61′ Mustacchio); Simy; Armenteros (57′ Messias). A disposizione. Figliuzzi, Festa, Cuomo, Gigliotti, Spolli, Bellodi, Gerbo, Gomelt, Ruggiero. Allenatore Stroppa

PISA. Gori; Belli, Caracciolo, Benedetti, Meroni (63′ Pisano); Marin, Siega, Pinato (78′ De Vitis); Soddimo; Vido (57′ Lisi), Marconi. A disposizione. Perilli, Dekic, Pompetti, Moscardelli, Minesso, Masucci, Gucher, Ingrosso, Perazzolo. Allenatore D’Angelo

Arbitro. Prontera di BolognaAlessandro Prontera di Bologna (Robilotta-Palermo. 4° uomo Carella).

Rete: 94′ Simy

Note. Ammoniti Barberis, Siega, Meroni, Marrone, Soddimo, Benedetti, Gori, De Vitis. Espulsi: Belli al 92′ per gioco pericoloso, Taddei (allenatore in 2′) al 94′ per proteste e Marin a fine gara per proteste. Recupero 0′ pt; 7′ st. Spettatori 5.686

