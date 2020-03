Emergenza Covid-19: si riunisce la commissione medico-scientifica

Nonostante lo stop del campionato, dovuto all’emergenza Covid-19, la Lega B continua i lavori per poter tutelare al meglio la salute dei calciatori, degli staff e dei dipendenti delle società associate per permettere, questa è la speranza, la ripresa delle attività il prima possibile nell’auspicio che questo terribile avversario sia sconfitto.

In ottemperanza alle linee guida fissate dal Governo, l’impegno della Lega B di seguire e attuare le disposizioni a tutela della salute è stato affrontato nella consueta riunione della Commissione medico-scientifica che si è riunita in videoconferenza per fare il punto della situazione e proporre alcune idee per affrontare questa crisi.

Sono state analizzate la situazione e le condizioni di contenimento del contagio da coronavirus nell’ambito sportivo, stante il peggioramento della pandemia, ed è stata prospettata una nuova riunione nei prossimi giorni per seguire da vicino l’evolversi della situazione non solo a livello nazionale ma anche nel resto del mondo.

Inoltre la commissione, con i membri, i dott.ri Franco Perona, Cristian Francavilla, Aldo Grauso, Vincenzo Salini e Giovanbattista Sisca, affiancati dal vicepresidente della LNPB Marco Mezzaroma, dal direttore generale Stefano Pedrelli, dal consigliere Paolo Rossi e dal segretario Domenico Vassallo, ha avuto modo di confrontarsi, sempre in videoconferenza, con gli staff medici delle società della Serie BKT in modo da avere un riscontro da vicino su quello che accade nei singoli club per cercare di trovare una via comune per muoversi in questo periodo in cui il campionato è momentaneamente bloccato.

Non ha voluto far mancare la sua vicinanza il presidente della Lega B, Mauro Balata, che ha ringraziato tutti i partecipanti per lo sforzo profuso, soprattutto in un momento così delicato, e ha auspicato una rapida risoluzione di una crisi che si può superare con l’impegno di tutti, dal calciatore al singolo dipendente della società ma anche e soprattutto di tutti i cittadini, che con il loro contributo sapranno dare prova di responsabilità per tornare presto a svolgere le attività di sempre. In questo momento la salute di tutti è la priorità della Lega B e un incontro di questo tipo, mirato a trovare soluzioni concrete, è un importante contributo che tutta la cadetteria vuole dare al Paese, con il consueto spirito di collaborazione e responsabilità che la B ha sempre dimostrato.

L’articolo Emergenza Covid-19: si riunisce la commissione medico-scientifica proviene da Ac Pisa 1909.