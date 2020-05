La maglia nerazzurra, l’Arena Garibaldi, i compagni di squadra, le esperienze passate e le speranze per il futuro. Antonio Caracciolo si è raccontato ai microfoni del canale ufficiale del Pisa Sporting Club in una intervista realizzata pochi giorni prima del lungo stop per l’emergenza Covid-19.

Per vederla integralmente cliccate qua sotto….

