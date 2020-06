Come avere il rimborso dei biglietti di Pisa-Livorno

Il Pisa Sporting Club informa che a partire da lunedì 8 giugno p.v. tutti gli sportivi in possesso di tagliando valido per la gara Pisa-Livorno dello scorso 9 marzo acquistato solo ed esclusivamente presso i Pisa Store (via Luigi Bianchi e via Cesare Battisti) possono recarsi presso lo Store di via Cesare Battisti 53 (Sesta Porta) per ricevere tutte le indicazioni relative alle modalità di rimborso.

Attenzione! Il Pisa Store di via Cesare Battisti, ovviamente nel rispetto delle normative vigenti legate all’Emergenza Covid-19, sarà a disposizione per il suddetto servizio solo previo appuntamento. Si prega pertanto di contattare il seguente numero di telefono 050.721.38.47

