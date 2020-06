Il programma settimanale degli allenamenti

Riprenderanno questo pomeriggio gli allenamenti del Pisa Sporting Club atteso venerdì prossimo (ore 21.00) dalla sfida con il Cittadella sul prato dell’Arena Garibaldi.

La squadra nerazzurra, rientrata in nottata dalla vittoriosa trasferta di Spezia, tornerà dunque subito in campo per prepararsi alla terza sfida programmata in sette giorni. L’appuntamento è al Centro Sportivo di San Piero a Grado dove la squadra si allenerà anche domani pomeriggio: giovedì, invece, seduta fissata all’Arena Garibaldi dove la squadra effettuerà anche la consueta rifinitura pregara venerdì mattina.

