Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito con la società Juventus F.C. l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Loria, portiere classe 1999 cresciuto nel settore giovanile della società bianconera e attualmente in forza alla formazione Under 23 impegnata nel campionato di Serie C e fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria.

Leonardo Loria ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro, a partire dalla prossima stagione, fino al 30 giugno 2024

L’articolo Leonardo Loria passa dalla Juventus al Pisa! proviene da Ac Pisa 1909.