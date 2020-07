Allenamento a San Piero: nerazzurri verso Cosenza

Nerazzurri di nuovo in campo al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

Il Pisa Sporting Club prosegue spedito nella marcia di avvicinamento al match di venerdì prossimo contro il Cosenza (ore 21.00) prima tappa dell’infuocato trittico finale della stagione regolare. Il tecnico Luca D’Angelo, assieme al suo staff, ha potuto lavorare con tutto il gruppo a disposizione in una seduta prettamente tecnico-tattica preceduta dal consueto riscaldamento aerobico e muscolare. A concludere la seduta la tradizionale partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto.

Domani pomeriggio squadra di nuovo in campo a San Piero e quindi giovedì mattina, all’Arena Garibaldi, ultimo allenamento in città prima della partenza per la Calabria.

