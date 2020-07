La Magistratura del San Marco celebra il Giugno Pisano insieme al presidente Corrado

Nell’anno della tregua forzata tra Tramontana e Mezzogiorno, la Magistratura del San Marco ha deciso di celebrare il Giugno Pisano insieme al presidente Giuseppe Corrado, donandogli un piatto in ceramica raffigurante le 12 Magistrature del gioco. Un modo per vivere ugualmente un momento tanto atteso e partecipato per la città.

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

