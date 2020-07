Pisa-Trapani: info accrediti stampa

In relazione alla gara Pisa-Trapani, valida per la 35° giornata del Campionato Nazionale Serie B e in programma venerdì 17 luglio (ore 21.00) all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani la società Pisa Sporting Club comunica che le tessere stagionali Servizio Stampa rilasciate a giornalisti e fotografi non avranno più valore.

Per poter accedere allo stadio dovrà essere inviata una nuova richiesta di accredito, corredata da tutta la documentazione prevista (info su area press del nostro sito ufficiale), solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo

accrediti.pisa1909@gmail.com

Entro e non oltre le ore 12.00 del MERCOLEDI’ precedente la gara.

Sulla base del Protocollo FIGC e nel rispetto delle disposizioni previste, anche e soprattutto in termini di distanziamento, il numero degli accrediti rilasciati sarà numericamente contingentato. L´Ufficio Stampa provvederà a comunicare l’avvenuta accettazione dell’accredito richiesto e le relative modalità di accesso allo stadio. Non sarà valido il cd Silenzio Assenso

Queste le principali disposizioni da osservare rigidamente in caso di accettazione della richiesta di accredito

ACCESSO. Sarà predisposto uno specifico varco di ingresso con una lista degli operatori della comunicazione autorizzati. Si entrerà mostrando un valido documento di identità e previa compilazione della prevista autocertificazione e relativo controllo della temperatura. All’interno della struttura dovrà essere sempre tenuto ben esposto il Pass ricevuto al momento dell’ingresso: per motivi di igiene si prega tutti gli operatori media accreditati di presentarsi già muniti di apposito laccetto porta badge.

POSTAZIONI. Saranno assegnate delle postazioni e non ci si potrà spostare per alcun motivo. La durata della permanenza in Tribuna Stampa prima e dopo la gara dovrà essere ridotta al minimo indispensabile e comunque non sarà consentita oltre 60’ minuti dal fischio finale della gara. Dovranno sempre essere manutenute le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente e si dovrà essere muniti di protezioni personali (mascherine). Relativamente ai fotografi:

– potranno accedere soltanto a partire da -1,5 ore dal calcio di inizio

– Dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte o sul lato lungo (fino ai 16 m. come consentito dal Regolamento Fotografi LNP A 2019/20 e a discrezione della Società organizzatrice dell’Evento)

– Non potranno effettuare foto di squadra

– Non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sul lato lungo panchine

– Dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine e guanti).

SALA STAMPA E MIXED ZONE. Resteranno chiuse prima, durante e dopo la gara. Le abituali conferenze stampa post gara non saranno effettuate.

L’articolo Pisa-Trapani: info accrediti stampa proviene da Ac Pisa 1909.